Невидимы и опасны: как избавиться от пылевых клещей

Врачи утверждают, что две трети людей страдают аллергией на пылевых клещей и продукты их жизнедеятельности. Домашние пылевые клещи чаще всего проживают в подушках, матрасах, коврах, а также в книгах и мягкой мебели. Рассказываем, кто же такой пылевой клещ и какой от него вред. Пылевой клещ – мелкий паразит, который обитает и размножается в жилом помещении. Они настолько малы, что увидеть их почти невозможно, поэтому человек может и не знать, что у него в доме есть паразиты. Цикл жизни клеща составляет два – три месяца, за это время особь успевает сделать сотни кладок.

Фото: instagram.com/zoo_world_01_001

Пылевые клещи – одна из наиболее частых причин появления бронхиальной астмы. Самое любимое место обитания паразита – матрас. За неделю в одежде человека собирается около одного грамма частичек кожи. А во сне еще выделяется пот, поэтому постель является лучшим местом для обитания особей. Какой вред приносят пылевые клещи Укус паразита на теле человека найти невозможно. Человек вдыхает их вместе с пылью. Клещи попадают на слизистую и начинают выделять секрет, который делает иммунную систему более слабой. Вырабатывается аллерген, который вызывает сильную аллергическую реакцию. Как определить, есть ли у вас дома пылевые клещи Ученые провели исследования и выяснили, что у детей, которые живут в деревне, аллергия на пылевого клеща возникает гораздо реже. Малыши, которые растут в сельской местности, раньше начинают контактировать с домашними животными, на шерсти которых много паразитов. Организм ребенка успевает адаптироваться к аллергену. Городские дети растут в более стерильных условиях, поэтому аллергия возникает чаще. Она проявляется не только в виде кашля, часто появляется сыпь на коже, заложенность носа, слезоточивость.

Фото: instagram.com/zoo_world_01_001

Как избавиться от паразитов Чтобы избавиться от пылевого клеща, в первую очередь нужно бороться с пылью, чаще проводить влажную уборку, потому что пылесос не до конца справляется со своими обязанностями. Старайтесь раз в сезон сдавать в химчистку подушки, пледы, матрасы. Постельное белье нужно стирать раз в неделю. Выбирая новую мебель, лучше отказаться от кресел и диванов, а также от ворсовых ковров. Проветривайте ежедневно помещение. Если у вас есть питомцы, то не забывайте за ними ухаживать: мыть и вычесывать.

Фото: instagram.com/istinaglagolova