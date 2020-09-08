Айра Браун больше не похожа на Барби. Малышка выросла и перестала быть моделью
Знаменитая Айра Браун, которая была так похожа на Барби в детстве, повзрослела. Девочка перестала быть похожей на куклу. Посмотрите, как она выглядит сейчас, и как изменилась ее жизнь.
Малышка Айра в два года начала модельную карьеру в Америке. Родители девочки заметили, что у их дочери необычная внешность, девочка похожа на знаменитую куклу. Они отправили фото малышки модельному агенту, который вскоре пригласил Айру на первую фотосессию. Девочку нарядили в костюм Барби. Эти кадры были опубликованы в журнале и вызвали массу восторга у читателей.
Фото: instagram.com/ado0o0o
Айра быстро стала популярной. Люди на улице начали спрашивать, можно ли сфотографироваться с малышкой. Все свободное время девочка была на съемках, такой быстрый ритм жизни был сложен для нее.
Фото: instagram.com/ado0o0o
Айра постепенно росла, со временем она перестала быть похожей на Барби. Теперь ее не приглашают на фотосессии, модельная карьера закончилась.
Фото: instagram.com/airamarie09
Сейчас девочке 11 лет, она живет обычной жизнью. Айра удалила все детские фотографии из Instagram. Пока она не планирует строить карьеру в модельном бизнесе.
Фото: instagram.com/airamarie09
Многие звезды становятся знаменитыми именно в детстве. Так произошло и у Маколея Калкина, когда мальчик вырос, его внешность очень изменилась, однако он не стал менее популярным. Посмотреть, как выглядит актер сейчас, можно здесь.