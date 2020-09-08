Айра Браун больше не похожа на Барби. Малышка выросла и перестала быть моделью

Знаменитая Айра Браун, которая была так похожа на Барби в детстве, повзрослела. Девочка перестала быть похожей на куклу. Посмотрите, как она выглядит сейчас, и как изменилась ее жизнь.

Малышка Айра в два года начала модельную карьеру в Америке. Родители девочки заметили, что у их дочери необычная внешность, девочка похожа на знаменитую куклу. Они отправили фото малышки модельному агенту, который вскоре пригласил Айру на первую фотосессию. Девочку нарядили в костюм Барби. Эти кадры были опубликованы в журнале и вызвали массу восторга у читателей.