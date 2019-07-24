В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость

24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Американская дива выглядит гораздо моложе своих лет. Сама Джей Ло рассказывает, что чувствует себя молодой и активной. Дженнифер поделилась секретами красоты, которые помогают ей оставаться в форме и хорошеть с каждым годом.

1. Спорт

Знаменитость призналась, что склонна к полноте, поэтому над фигурой ей приходится работать больше всего. У звезды есть тренер. Который составил ей индивидуальную программу занятий. Упражнения направлены на коррекцию бедер, живота и ягодиц. Эти зоны Джей Ло считает проблемными.