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В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость

24 июля 2019 13:14
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24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Американская дива выглядит гораздо моложе своих лет. Сама Джей Ло рассказывает, что чувствует себя молодой и активной. Дженнифер поделилась секретами красоты, которые помогают ей оставаться в форме и хорошеть с каждым годом.

1. Спорт

Знаменитость призналась, что склонна к полноте, поэтому над фигурой ей приходится работать больше всего. У звезды есть тренер. Который составил ей индивидуальную программу занятий. Упражнения направлены на коррекцию бедер, живота и ягодиц. Эти зоны  Джей Ло считает проблемными.  

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость-1


Фото: instagram.com/jlo

2. Питание  

Рацион Дженнифер сбалансирован по принципам правильного питания, в комплексе со спортивными упражнениями это дает отличный результат. Лопес признавалась, что не любит диеты и не сидит на них, а если хочет быстро похудеть, то на пару недель становится вегетерианкой.   

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость-4


Фото: instagram.com/jlo

3. Здоровый сон

Дженнифер не любит долго засиживаться на шумных вечеринках, вместо этого знаменитость предпочитает отдых. Если вечер звезды свободен, то она ложится спать не позже 12 часов, и старается спать не менее 8 часов.  

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость-7


Фото: instagram.com/jlo

4. Медитация

Одним из важных условий сохранения красоты является отсутствие стрессов. Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня, Дженнифер медитирует. Она отметила, что во время этого занятия чувствует легкость в душе и в теле.   

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость-10


Фото: instagram.com/jlo

5. Качественная косметика

Дженнифер говорит, что каждый вечер тщательно очищает кожу. Средство для демакияжа ей рекомендует косметолог. Каждый день Джей Ло пользуется солнцезащитным кремом и никогда не загарает.  

В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость-13


Фото: instagram.com/jlo

Кстати, выглядит моложе своих лет не только Дженнифер. Екатерина Гусева, мария Куликова и Татьяна Лютаева выглядят не хуже, чем в 20 – подробнее здесь.   

# Красота # калейдоскоп # Дженнифер Лопес

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