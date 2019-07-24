В 50 выглядит на 30. Дженнифер Лопес рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить молодость
24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет. Американская дива выглядит гораздо моложе своих лет. Сама Джей Ло рассказывает, что чувствует себя молодой и активной. Дженнифер поделилась секретами красоты, которые помогают ей оставаться в форме и хорошеть с каждым годом.
1. Спорт
Знаменитость призналась, что склонна к полноте, поэтому над фигурой ей приходится работать больше всего. У звезды есть тренер. Который составил ей индивидуальную программу занятий. Упражнения направлены на коррекцию бедер, живота и ягодиц. Эти зоны Джей Ло считает проблемными.
2. Питание
Рацион Дженнифер сбалансирован по принципам правильного питания, в комплексе со спортивными упражнениями это дает отличный результат. Лопес признавалась, что не любит диеты и не сидит на них, а если хочет быстро похудеть, то на пару недель становится вегетерианкой.
3. Здоровый сон
Дженнифер не любит долго засиживаться на шумных вечеринках, вместо этого знаменитость предпочитает отдых. Если вечер звезды свободен, то она ложится спать не позже 12 часов, и старается спать не менее 8 часов.
4. Медитация
Одним из важных условий сохранения красоты является отсутствие стрессов. Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня, Дженнифер медитирует. Она отметила, что во время этого занятия чувствует легкость в душе и в теле.
5. Качественная косметика
Дженнифер говорит, что каждый вечер тщательно очищает кожу. Средство для демакияжа ей рекомендует косметолог. Каждый день Джей Ло пользуется солнцезащитным кремом и никогда не загарает.
Кстати, выглядит моложе своих лет не только Дженнифер. Екатерина Гусева, мария Куликова и Татьяна Лютаева выглядят не хуже, чем в 20 – подробнее здесь.