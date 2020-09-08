Михаил Ефремов приговорён к 8 годам колонии общего режима

Новости России. Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Актёр приговорён к восьми годам колонии за ДТП.

Как сообщает РИА Новости, судья Елена Абрамова отметила, что артист не признал вину. Экспертиза показала, что автомобиль, которым управлял Ефремов, был исправен, все повреждения были получены в результате ДТП. Машина двигалась со скоростью 80-90 км/ч.

После рассмотрения всех деталей судья назначила актёру наказание в виде 8 лет колонии общего режима. Также Абрамова учла тот факт, что Михаил Ефремов находился под домашним арестом. В результате было решено, что каждые два дня домашнего ареста будут засчитаны за один день содержания под стражей. Таким образом актёр проведёт в колонии 7 лет и 10 с половиной месяцев.

Также Ефремов должен выплатить 800 тысяч российских рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова, который погиб в ДТП. Кроме того, актёру три года нельзя будет садиться за руль. Государственных наград Михаила не лишили.