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В 57 лет бабушка не пропускает ни одну вечеринку. Как на это смотрят её родственники?

27 февраля 2023 13:55
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Она уже на пенсии, но развлекаться любит не меньше молодежи. А все из-за любви к музыке, которую женщина пронесла через всю жизнь.

Как рассказало издание The Mirror, у Линн Коул в 21 год появился первый ребенок, из-за чего пришлось бросить все развлечения и заняться воспитанием своего чада. Однако когда ее сын подрос, женщина решила: почему бы вместе не ходить на музыкальные фестивали? И понеслось!

В 57 лет бабушка не пропускает ни одну вечеринку. Как на это смотрят её родственники?-1

Фото: Lynne Cole / SWNS

Сейчас Линн уже 57 лет, а она не пропускает ни одну возможность побывать на рейве. Единственный минус: отыскать сверстника здесь сложно. Но даже тут женщина не заморачивается и находит новых приятелей, которые в два раза ее моложе.

«Я хожу на все фестивали одна. Мне придется долго ждать, пока люди моего возраста начнут посещать такие же мероприятия», – поделилась Коул.

Вы спросите: почему одна, а как же ее дети? Что же, в какой-то момент даже им стали надоедать шумные вечера. Но сыновья Линн признаются, что совсем не против развлечений матери.

В 57 лет бабушка не пропускает ни одну вечеринку. Как на это смотрят её родственники?-4

Фото: Lynne Cole / SWNS

Кстати, женщина освоила и межгородские вечеринки. Для этого она даже купила фургон, на котором и отправляется в путешествия.

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