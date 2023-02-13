Яркое платье и пальто с перьями. Женщина носит вечерние наряды, чтобы забрать ребёнка из школы или сходить в магазин

Занимаясь, казалось бы, простыми бытовыми делами, большинство из нас не ломает голову над тем, что надеть. Не каждый считает, что поход за продуктами или прогулка по магазинам – повод выглядеть элегантно. Но только не эта дама.



Фото: 120.su

В социальных сетях мужчина снимает видео, где его жена надевает самые экстравагантные наряды ради повседневных дел, пишет The Sun. На шоппинг женщина может одеться в розовое пышное платье и шубу, а дополнить образ очками и украшением для волос.