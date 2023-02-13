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Яркое платье и пальто с перьями. Женщина носит вечерние наряды, чтобы забрать ребёнка из школы или сходить в магазин

13 февраля 2023 11:03
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Занимаясь, казалось бы, простыми бытовыми делами, большинство из нас не ломает голову над тем, что надеть. Не каждый считает, что поход за продуктами или прогулка по магазинам – повод выглядеть элегантно. Но только не эта дама.

Яркое платье и пальто с перьями. Женщина носит вечерние наряды, чтобы забрать ребёнка из школы или сходить в магазин-1


Фото: 120.su

В социальных сетях мужчина снимает видео, где его жена надевает самые экстравагантные наряды ради повседневных дел, пишет The Sun. На шоппинг женщина может одеться в розовое пышное платье и шубу, а дополнить образ очками и украшением для волос.

Яркое платье и пальто с перьями. Женщина носит вечерние наряды, чтобы забрать ребёнка из школы или сходить в магазин-4


Фото: 120.su

Блестящий корсетный топ, пальто с перьями и нестандартной формы очки модница надевает, когда забирает ребенка из школы. Стиль женщины вызывает самые разные эмоции. Некоторые пользователи Сети называют ее королевой, а кто-то обвиняет в отсутствии стиля и отрыве от реальности.

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# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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