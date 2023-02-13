Яркое платье и пальто с перьями. Женщина носит вечерние наряды, чтобы забрать ребёнка из школы или сходить в магазин

Занимаясь, казалось бы, простыми бытовыми делами, большинство из нас не ломает голову над тем, что надеть. Не каждый считает, что поход за продуктами или прогулка по магазинам – повод выглядеть элегантно. Но только не эта дама.
Занимаясь, казалось бы, простыми бытовыми делами, большинство из нас не ломает голову над тем, что надеть. Не каждый считает, что поход за продуктами или прогулка по магазинам – повод выглядеть элегантно. Но только не эта дама.
Фото: 120.su
В социальных сетях мужчина снимает видео, где его жена надевает самые экстравагантные наряды ради повседневных дел, пишет The Sun. На шоппинг женщина может одеться в розовое пышное платье и шубу, а дополнить образ очками и украшением для волос.
Фото: 120.su
Блестящий корсетный топ, пальто с перьями и нестандартной формы очки модница надевает, когда забирает ребенка из школы. Стиль женщины вызывает самые разные эмоции. Некоторые пользователи Сети называют ее королевой, а кто-то обвиняет в отсутствии стиля и отрыве от реальности.
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