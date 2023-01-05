Девушка потратила около 100 тысяч долларов на пластические операции

С 18 лет девушка делает себе пластические операции, чтобы стать красивее. И это продолжается уже 12 лет. Как сообщает Oddity Central, 30-летняя японка Тодороки начала считать себя непривлекательной, когда ещё училась в школе. Тогда некоторые одноклассники говорили, что она очень некрасивая. Поначалу девушка старалась не обращать внимания, но потом, глядя на совместные снимки, тоже начала считать, что она самая некрасивая из всех людей, запечатлённых на фото.

Фото: twitter.com/todoroki_sk

Всё чаще Тодороки задумывалась о пластической хирургии. По её словам, большинство людей ложатся под нож, чтобы быть красивее остальных, а ей самой это было нужно, чтобы просто не выглядеть хуже окружающих. И когда девушке исполнилось 18 лет, она уговорила родителей подписать согласие на её первую операцию – создание двойного века.

Фото: twitter.com/todoroki_sk

«Для меня пластическая хирургия была лекарством, чтобы принять себя, я обрела уверенность в том, что приближаюсь к норме. Но не все идет гладко. У меня были неудачи, и я думаю, что открыто говорить о пластической хирургии очень важно», – рассказала японка в интервью Oricon.

Фото: instagram.com/todoroki.sk

Японка осталась удовлетворена результатом, но захотела стать ещё красивее. За прошедшие 12 лет девушка перенесла десятки процедур, потратив на них примерно 98 тысяч долларов. Поскольку Тодороки серьёзно погрузилась в эту сферу, её опыт заинтересовал других. Поэтому она завела канал на YouTube, чтобы рассказывать о пережитом, и стала одним из самых популярных блогеров по этой тематике в своей стране.

Фото: instagram.com/todoroki.sk

Как выяснилось, в пластической хирургии есть и минусы. Помимо того, что организму нужно время на восстановление, что-то может пойти не так. Например, у Тодороки после одной из операций оказалась парализована верхняя губа. Однако японка ни о чём не жалеет, ведь у неё есть интересный опыт, а новая миловидная внешность приносит деньги. К примеру, её приглашают на съёмки на телевидение.

Фото: instagram.com/todoroki.sk