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Как есть блины каждый день, чтобы не навредить фигуре?

27 февраля 2023 07:59
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Главное блюдо масленичной недели – блины. Некоторые пекут их семь дней подряд, другие – всего один раз. Но как есть это лакомство, чтобы не набрать вес и не навредить здоровью?

Как есть блины каждый день, чтобы не навредить фигуре?-1


Фото: Pixabay

Можно ли есть блины каждый день изданию «Кубань 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог. Она считает, что один раз за масленичную неделю можно себе позволить съесть четыре-шесть штук. Но, если хочется праздновать каждый день, лучше соблюсти правила. Разумным будет употребить не больше двух блинов в сутки и строго в первой половине дня, иначе можно поправиться.

Как есть блины каждый день, чтобы не навредить фигуре?-4


Фото: Shutterstock

На самом деле один блин не так уж и калориен – в среднем 120-150 килокалорий. Среди начинок правильно выбрать несладкие, например, рыбу. Варенья, топленого масла или сметаны лучше избегать или есть крайне мало.

Как есть блины каждый день, чтобы не навредить фигуре?-7


Фото: Pixabay

Чтобы блины стали еще полезнее, необходимо заменить пшеничную муку на цельнозерновую, гречневую или полбяную. А еще можно купить сковороду, которая позволяет жарить без масла – и ваша фигура не пострадает.

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# Масленица # калейдоскоп # Фотофакт

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