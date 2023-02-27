Как есть блины каждый день, чтобы не навредить фигуре?

Главное блюдо масленичной недели – блины. Некоторые пекут их семь дней подряд, другие – всего один раз. Но как есть это лакомство, чтобы не набрать вес и не навредить здоровью?



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Можно ли есть блины каждый день изданию «Кубань 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог. Она считает, что один раз за масленичную неделю можно себе позволить съесть четыре-шесть штук. Но, если хочется праздновать каждый день, лучше соблюсти правила. Разумным будет употребить не больше двух блинов в сутки и строго в первой половине дня, иначе можно поправиться.



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На самом деле один блин не так уж и калориен – в среднем 120-150 килокалорий. Среди начинок правильно выбрать несладкие, например, рыбу. Варенья, топленого масла или сметаны лучше избегать или есть крайне мало.