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Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах из масс-маркета. Украшения какой известной сети она выбрала?

27 февраля 2023 08:02
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В Сети обсуждают образ Кейт Миддлтон на красной дорожке Британской киноакадемии BAFTA. Людей взволновали серьги из масс-маркета, которыми принцесса дополнила белое платье.

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах из масс-маркета. Украшения какой известной сети она выбрала? -1

Фото: Legion Media

Кейт выбрала для премии платье от Александра Маккуина, в котором она уже появлялась на публике в 2019 году. Образ принцесса Уэльская дополнила парой черных перчаток и серьгами Zara. Металлические в форме цветов со стразами украшения стоят 27 долларов. Они и вызвали ажиотаж у поклонников Уэльских, пишет The Independent.

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах из масс-маркета. Украшения какой известной сети она выбрала? -4

Фото: Global Look Press

Издание сообщает, что после появления Кейт серьги были сразу же распроданы на сайте магазина. Некоторые авантюристы даже попытались заработать и выставили на продажу украшения с огромной наценкой. На британских площадках можно найти сережки за 144 доллара.

Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах из масс-маркета. Украшения какой известной сети она выбрала? -7

Фото: instagram.com/princeandprincessofwales

К слову, Кейт Миддлтон и раньше надевала вещи от Zara на мероприятия и интервью.

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# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон

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