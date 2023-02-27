Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах из масс-маркета. Украшения какой известной сети она выбрала?

В Сети обсуждают образ Кейт Миддлтон на красной дорожке Британской киноакадемии BAFTA. Людей взволновали серьги из масс-маркета, которыми принцесса дополнила белое платье.

Фото: Legion Media

Кейт выбрала для премии платье от Александра Маккуина, в котором она уже появлялась на публике в 2019 году. Образ принцесса Уэльская дополнила парой черных перчаток и серьгами Zara. Металлические в форме цветов со стразами украшения стоят 27 долларов. Они и вызвали ажиотаж у поклонников Уэльских, пишет The Independent.

Фото: Global Look Press

Издание сообщает, что после появления Кейт серьги были сразу же распроданы на сайте магазина. Некоторые авантюристы даже попытались заработать и выставили на продажу украшения с огромной наценкой. На британских площадках можно найти сережки за 144 доллара.