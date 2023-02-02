Примеряет женские туфли на каблуке. Мужчина продаёт обувь нестандартным способом

41-летний мужчина продает женскую обувь на каблуке. Он сам примеряет ее, записывает видео, выкладывает в социальные сети. Это и принесло ему славу.

Китаец использует необычную технику увеличения продаж. В онлайн-торговле страны большая конкуренция, поэтому владельцам небольших бизнесов приходится постоянно придумывать новые уловки, чтобы привлечь клиентов. Именно поэтому мужчина придумал снимать на видео, как он ходит и даже бегает в женской обуви на каблуках, пишет Oddity Central.

Похоже, людям это нравится. Такой способ маркетинга принес мужчине более 1,2 миллиона подписчиков в TikTok. А ежемесячные продажи приносят около 900 тысяч долларов. Весьма неплохо для малого бизнеса. Если учесть, что раньше у мужчины было несколько не совсем удачных попыток предпринимательства. Он пытался продавать торты, шторы, но из-за большого количества конкурентов не смог продолжить дела. Сейчас житель Китая прославился в Сети, поэтому бизнес пошел в гору.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Что будет актуально в следующем сезоне? Показываем модные образы на весну

Уэнсдей Аддамс и Пеннивайз. Студентка перевоплощается в персонажей из фильмов ужасов с помощью макияжа

Девушка потратила около 100 тысяч долларов на пластические операции