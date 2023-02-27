27 февраля Международный день оптимиста. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 27 февраля, Международный день полярного медведя, или, что в более привычном русском варианте, День белого медведя. Это крупнейшее наземное млекопитающее отряда хищных. А в 1973 году пять стран – Канада, Дания, Норвегия, СССР и США – подписали Международное соглашение о сохранении белых медведей. Страны согласились наложить ряд ограничений на охоту на этих животных и проведение дальнейших исследований. Учитывая, что хищником-врагом для северных медведей является только человек, стремящийся заполучить шикарную медвежью шкуру и мясо, предпринятые действия в определенной мере помогли восстановлению медвежьей популяции.

В 1693 году в этот день в Лондоне появился первый в мире женский журнал The Ladies Mercury. Конечно, до Cosmopolitan ему было еще далеко, однако читательницы XVII века могли почерпнуть оттуда для себя много интересной, полезной и актуальной на тот момент информации.

27 февраля 1825 года вышла в печать первая глава знаменитого романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Это стало одним из важнейших литературных событий того времени – читатели с нетерпением ждали продолжения литературного шедевра. Время доказало, что это произведение на все века.

Установлено, что люди с позитивным жизненным настроем болеют реже пессимистов. Популярное выражение «все болезни от нервов», в общем, правильное. У оптимиста много друзей. Они нравятся даже пессимистам, поскольку весельчак помогает справиться с жизненными невзгодами. Для оптимиста мир замечателен и полон ярких позитивных красок. Он во всем видит светлые стороны и достоинства, не обращая внимания на недостатки и трудности, а также всегда уверен в лучшем будущем. Нет ничего удивительного, что эти жизнерадостные люди заслужили свой собственный праздник. 27 февраля Международный день оптимиста. Важно провести этот день с хорошим настроением. Ведь оно улучшает самочувствие.

И пусть этот день будет хорошим!