В 12 лет девочка вышла на пенсию. Как она это сделала?

12-летняя Пикси Кертис заработала состояние на своем бренде аксессуаров и объявила о завершении карьеры в начале этого года.

Как сообщает The Mirror, девочка-миллионерша шокировала поклонников, продемонстрировав свою роскошную машину, хотя она еще слишком мала, чтобы водить. Теперь Пикси и ее семья переехали из Австралии в Сингапур. Просматривая Instagram девочки, можно сделать вывод, что у Пикси есть много возможностей для развлечений в ее новом доме, поскольку она уже поделилась снимками, где плавает, играет в теннис и посещает местный аквапарк. Перед отъездом девушка также отпраздновала свое 12-летие вместе с друзьями на сказочном мероприятии.