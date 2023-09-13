В 12 лет девочка вышла на пенсию. Как она это сделала?

12-летняя Пикси Кертис заработала состояние на своем бренде аксессуаров и объявила о завершении карьеры в начале этого года.
Как сообщает The Mirror, девочка-миллионерша шокировала поклонников, продемонстрировав свою роскошную машину, хотя она еще слишком мала, чтобы водить. Теперь Пикси и ее семья переехали из Австралии в Сингапур. Просматривая Instagram девочки, можно сделать вывод, что у Пикси есть много возможностей для развлечений в ее новом доме, поскольку она уже поделилась снимками, где плавает, играет в теннис и посещает местный аквапарк. Перед отъездом девушка также отпраздновала свое 12-летие вместе с друзьями на сказочном мероприятии.
В других постах можно увидеть, как миллионерша путешествует по миру, посещая Турцию и Париж. Там она позировала с Анной Винтур.
«В течении нескольких месяцев мы обсуждали будущие бизнес-планы и решили, что пришло время переориентироваться на среднюю школу. Мы продолжим управлять интернет-магазином вместе, но с гораздо меньшим давлением на Пикси», – рассказала мама девочки.
Также женщина прокомментировала фото Пикси за рулем автомобиля. Она утверждает, что самое главное – это безопасность на дорогах, поэтому она не дает девочке водить машину.
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