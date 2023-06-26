Дорогие машины и брендовые вещи. Вот как живет дочь миллиардера

Абрахам Му собирает миллионы просмотров в TikTok, демонстрируя свои дизайнерские вещи. Но 45-летняя мама Эмили Абрахам говорит, что «дочь миллиардера» не получает всего, чего хочет.

Как сообщает The Mirror, в то время, как у большинства 10-летних детей есть миниатюрные пластиковые сумочки и игрушечные машинки для кукол, у Му есть собственная машина и сумки от дорогих брендов.

Молодая девушка, которую в социальных сетях называют «дочерью миллиардера», часто с ног до головы одета в дизайнерские вещи и роскошные драгоценности с бриллиантами. Ее родители, Адам и Эмили Абрахам, владеющие магазинами в Лондоне, называют себя миллиардерами, однако их собственный капитал неизвестен. Му впервые прославилась в TikTok в 2022 году, когда ее видео стало вирусным из-за того, что она написала стоимость своего наряда: 74 тысяч долларов, включая часы за 12 тысяч​​. Девочке подарили первую машину в металлическом цвете единорога за восемь лет до того, как она получила законное право водить ее.

«Я понимаю, что многие в TikTok думают, что Му избалованный ребенок, но люди не видят, что происходит за кулисами. Конечно, Му не получает все, что хочет. Она действительно ценит каждый подарок, потому что видит, как тяжело зарабатывать эти деньги», – сказала мама девочки.