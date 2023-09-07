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Скандал в школе! Девочку выгнали из-за обуви

07 сентября 2023 12:08
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Нескольким детям в первый день нового учебного года сделали выговор за ношение «неподходящей обуви», в результате чего родителям пришлось забрать детей.

Как сообщает The Mirror, мама пришла в ярость после того, как ее дочь отправили домой за то, что она носила дизайнерскую обувь в школе. Мелисса Поуп рассказала, что ее 11-летняя девочка была вынуждена провести день в изоляции, пока ее не забрала бабушка. Теперь она не хочет возвращаться в школу, потому что ей страшно.

Мама двоих детей сказала: «Моя дочь впервые пошла в среднюю школу. Она сидела в комнате, не училась. Учителя сказали, что она не может носить дизайнерскую обувь для здоровья и безопасности, потому что обувь не закрывает верхнюю часть стопы. Я спросила, могу ли я купить ей лоферы, ответ был отрицательным. Администрация школы сказала, что все должны носить туфли-броги».

Скандал в школе! Девочку выгнали из-за обуви-1

Фото: pexels.com

Девочка носит дизайнерскую обувь несколько лет, с начальной школы. Как сообщает ее мама, до этого ни каких проблем не возникало.

«Это не школа, а лагерь. С ними обращаются так, как будто они в армии. Не собираюсь покупать еще одну пару туфель, она просто не вернется в это учебное заведение. Я постараюсь перевести ее в другую школу», – утверждала Мелисса.

Но это не единичный случай. Отец девятиклассницы, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что многих девочек отправили домой за то, что они носили черные туфли, на передней части которых изображен логотип бренда.

Скандал в школе! Девочку выгнали из-за обуви-4

Фото: pexels.com

Представители школы ответили, что гордятся своей униформой за профессиональный имидж, который она изображает, и ожидает, что ученики будут носить ее с удовольствием.

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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