Скандал в школе! Девочку выгнали из-за обуви

Нескольким детям в первый день нового учебного года сделали выговор за ношение «неподходящей обуви», в результате чего родителям пришлось забрать детей.

Как сообщает The Mirror, мама пришла в ярость после того, как ее дочь отправили домой за то, что она носила дизайнерскую обувь в школе. Мелисса Поуп рассказала, что ее 11-летняя девочка была вынуждена провести день в изоляции, пока ее не забрала бабушка. Теперь она не хочет возвращаться в школу, потому что ей страшно.

Мама двоих детей сказала: «Моя дочь впервые пошла в среднюю школу. Она сидела в комнате, не училась. Учителя сказали, что она не может носить дизайнерскую обувь для здоровья и безопасности, потому что обувь не закрывает верхнюю часть стопы. Я спросила, могу ли я купить ей лоферы, ответ был отрицательным. Администрация школы сказала, что все должны носить туфли-броги».