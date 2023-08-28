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Школьник не сделал домашнее задание и пошёл проситься у полиции в детдом

28 августа 2023 13:49
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Школьник посчитал свою судьбу слишком сложной, поэтому пришел в полицейский участок и стал эмоционально жаловаться сотрудникам полиции на свою жизнь. Оказалось, проблема в том, что он не любит делать уроки.

Школьник не сделал домашнее задание и пошёл проситься у полиции в детдом -1

Фото: Pixabay

Мальчишка не очень любит учиться и выполнять домашнее задание, из-за этого его постоянно ругает мама. Поссорившись с родительницей в очередной раз, он решил пойти в полицию с просьбой определить его в социальный приют, пишет Oddity Central.

Школьник не сделал домашнее задание и пошёл проситься у полиции в детдом -4

Фото: Pixabay

Офицерам удалось узнать у мальчика номера телефонов родителей, после чего вызвали их в участок. Родители подтвердили, что отругали сына за невыполненное домашнее задание. Взрослые никак не могли догадаться, что ребенок сам решится на идею отправиться в приют. Но полицейским все же удалось уговорить ребенка, что лучше делать уроки, чем жить в детском доме.

История вызвала глубокий резонанс в китайских социальных сетях. Одни пользователи похвалили полицейских за чуткость и понимание, другие считают, что мальчишка – типичный представитель ленивых и избалованных детей.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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