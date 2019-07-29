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Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой

29 июля 2019 13:00
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29 июля композитор Игорь Крутой празднует своё 65-летие. Сейчас народный артист России и Украины пользуется популярностью и широко известен, но, что вполне очевидно, так было не всегда.

Начинал Крутой с выступлений в школьном ансамбле. Он учился в музыкальной школе, затем – в музыкальном училище, которое окончил с отличием. Когда пришла пора выбирать ВУЗ, Игорь Яковлевич остановился на ННУ имени Сухомлинского.

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Будучи студентом, Крутой подрабатывал в ресторане. В это же время он начал писать песни. Его первые композиции исполнил Александр Серов. После победы Серова на международных конкурсах Крутой стал известным композитором.

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Теперь Игорь Яковлевич гастролирует по миру с творческими вечерами, а его песни звучат из уст множества артистов. И в честь дня рождения Крутого мы решили собрать несколько его фотографий, которые предлагаем посмотреть и вам.

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Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-3

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-5

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-9

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-11

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-15

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-17

Фото: instagram.com/koroleva__star

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-19

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-21

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RuMisterChange

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-23

Фото: igorkrutoy.com

Узнаёте? Показываем в 13 фотографиях, как менялся Игорь Крутой-25

Фото: igorkrutoy.com

# Звезды # Игорь Крутой

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