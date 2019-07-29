Цветное или чёрно-белое фото? Новая оптическая иллюзия заинтересовала соцсети

Как рассказал автор иллюзии на Patreon, на фотографию была наложена цветная сетка, из-за чего ячейки между её линиями тоже приобрели краски. Автор пояснил, что игра с иллюзией является экспериментом и понадобилось немало времени, чтобы фото стало казаться цветным.

Пользователи соцсетей заинтересовались очередным изображением с оптической иллюзией. В этот раз внимание привлекло кажущееся цветным чёрно-белое фото.

Что касается пользователей соцсетей, то их мнения разделились. Одни не заметили линии, пока им на них не указали, а другие не могут перестать видеть цветную решётку на чёрно-белой фотографии. Вторым посоветовали смотреть в одну точку и слегка расфокусировать взгляд.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о другой оптической иллюзии.