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Цветное или чёрно-белое фото? Новая оптическая иллюзия заинтересовала соцсети

29 июля 2019 09:39
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Пользователи соцсетей заинтересовались очередным изображением с оптической иллюзией. В этот раз внимание привлекло кажущееся цветным чёрно-белое фото.

Как рассказал автор иллюзии на Patreon, на фотографию была наложена цветная сетка, из-за чего ячейки между её линиями тоже приобрели краски. Автор пояснил, что игра с иллюзией является экспериментом и понадобилось немало времени, чтобы фото стало казаться цветным.

Новая оптическая иллюзия «Конфетти». Какого цвета круги?

Цветное или чёрно-белое фото? Новая оптическая иллюзия заинтересовала соцсети-1

Фото: Patreon / Qyvind Kolas

Что касается пользователей соцсетей, то их мнения разделились. Одни не заметили линии, пока им на них не указали, а другие не могут перестать видеть цветную решётку на чёрно-белой фотографии. Вторым посоветовали смотреть в одну точку и слегка расфокусировать взгляд.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о другой оптической иллюзии.

Между линий нужно было рассмотреть кота – подробности здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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