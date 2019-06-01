Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве

Новости мира. 1 июня отмечается Всемирный день ребёнка, который также называется Днём защиты детей. Праздник служит напоминанием того, что дети во многом очень зависят от взрослых, нуждаются в их поддержке и заботе.

В этот день мы решили вспомнить, какими были в детстве нынешние знаменитости. Тогда никто из них, вероятно, и подумать не мог, что в будущем их ждёт огромная популярность, а сами они станут примером для подражания.

Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком