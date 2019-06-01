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Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве

01 июня 2019 14:20
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Новости мира. 1 июня отмечается Всемирный день ребёнка, который также называется Днём защиты детей. Праздник служит напоминанием того, что дети во многом очень зависят от взрослых, нуждаются в их поддержке и заботе.  

В этот день мы решили вспомнить, какими были в детстве нынешние знаменитости. Тогда никто из них, вероятно, и подумать не мог, что в будущем их ждёт огромная популярность, а сами они станут примером для подражания.  

Коляска, мишка и сирень. Дарья Домрачева поделилась по-настоящему летним снимком  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-1

Фото: starpri.ru. (Тима Белорусских)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-3

Фото: instagram.com/koldunmedia. (Дмитрий Колдун и Александр Панайотов)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-5

Фото: Coleman-Rayner. (Брэд Питт)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-7

Фото: instagram.com/alla_orfey. (Алла Пугачёва)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-9

Фото: vk.com/ritadakotaofficial. (Рита Дакота)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-11

Фото: vk.com/tinakarol. (Тина Кароль)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-13

Фото: vk.com/sergeylazarevgroup. (Сергей Лазарев)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-15

Фото: vk.com/cr_vk. (Криштиану Роналду)  

Попробуйте узнать, кто на фото. 9 фото известных людей в детстве-17

Фото: vk.com/gwynethpaltrow. (Гвинет Пэлтроу)  

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