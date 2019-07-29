29 июля Игорь Крутой отмечает 65-летие

Новости России. Народный артист России и Украины Игорь Крутой 29 июля отмечает юбилей. Творчество композитора любят и ценят в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он часто выступает в Беларуси. Последний раз Игорь Крутой был за роялем на церемонии открытия II Европейских игр. Именно его продюсерский центр готовил яркое шоу. Звучали и песни одного из самых именитых, популярных и востребованных композиторов России.