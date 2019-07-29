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29 июля Игорь Крутой отмечает 65-летие

29 июля 2019 08:11
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Новости России. Народный артист России и Украины Игорь Крутой 29 июля отмечает юбилей. Творчество композитора любят и ценят в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 июля Игорь Крутой отмечает 65-летие-1

Он часто выступает в Беларуси. Последний раз Игорь Крутой был за роялем на церемонии открытия II Европейских игр. Именно его продюсерский центр готовил яркое шоу. Звучали и песни одного из самых именитых, популярных и востребованных композиторов России.

29 июля Игорь Крутой отмечает 65-летие-4

Уже предстоящей осенью в «Минск-Арене» состоится творческий вечер Игоря Крутого, посвященный 65-летию композитора. Вместе с ним на одной сцене выступит Президентский оркестр Беларуси.

29 июля Игорь Крутой отмечает 65-летие-7

29 июля Игорь Крутой отмечает 65-летие-9

# Юбилеи # Игорь Крутой # Фотофакт

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