Не прожил и часа. В Индии родился ребёнок с синдромом русалки

Новости Индии. В индийском штате Уттар-Прадеш 22-летняя женщина родила ребёнка с синдромом русалки.

Как сообщает The Times of India, роды прошли нормально, но врачи удивились, когда увидели новорождённого. У него была аномалия развития, которая известна как сиреномелия – сросшиеся нижние конечности.

Медики сразу рассказали об этом 28-летнему отцу и молодой матери. Врачи посоветовали провести операцию в другом медучреждении, но ребёнок умер в течение часа. Новорождённый был очень слаб, его пол установить не удалось.

Подобная аномалия не является очень редким явлением. Сиреномелия встречается у одного из ста тысяч новорождённых.

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