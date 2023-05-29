Узкие джинсы вызывают целлюлит? Косметолог рассказала, что нужно знать об этой болезни кожи

Целлюлит есть на теле многих девушек. Некоторые стесняются этого и разными способами пытаются избавиться от заболевания. Но действенных методов лечения пока не существует, а различные процедуры дают лишь временный эффект.
Целлюлит есть на теле многих девушек. Некоторые стесняются этого и разными способами пытаются избавиться от заболевания. Но действенных методов лечения пока не существует, а различные процедуры дают лишь временный эффект.
Фото: manualdok.com
Точная причина появления целлюлита до сих пор неизвестна, есть лишь предположения, пишет The Sun. Косметолог развеяла некоторые мифы, связанные с этим заболеванием.
Фото: Pixabay
Многие девушки, чтобы скрыть неровности кожи, носят тесную одежду. Но ношение, например, узких джинсов на самом деле может усугубить ситуацию. Несколько исследований показали, что появление целлюлита связано с задержкой воды в организме. Поэтому ношение узкой одежды может уменьшить кровообращение в ногах, что приведет к еще большему образованию апельсиновой корки.
Фото: fitocosmetic.ru
Операция по удалению лишнего жира кажется решением проблемы. Но только кажется, ведь когда жир удалится, останется лишняя растянутая кожа, которая будет свисать и выглядеть сморщенной.
У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин. Всего 10% представителей мужского пола страдают этой болезнью, а у женщин показатель доходит до 90%. Все потому что у дам меньше перекрестных коллагеновых волокон – соединительной ткани, которая нужна человеку, чтобы кожа была упругой. Кроме того, появление целлюлита связано и с гормональным фоном, особенно с эстрогеном.
Фото: Pixabay
В целом, «апельсиновая корка» – нормальное явление у людей всех форм и размеров. Лучший способ борьбы с целлюлитом, если у человека есть избыточный вес, – похудение. Для тех, у кого нет лишних килограммов, косметолог советует лазеротерапию. Она работает над разрушением полос жира под кожей, что приводит к уменьшению целлюлита.
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