Узкие джинсы вызывают целлюлит? Косметолог рассказала, что нужно знать об этой болезни кожи

Целлюлит есть на теле многих девушек. Некоторые стесняются этого и разными способами пытаются избавиться от заболевания. Но действенных методов лечения пока не существует, а различные процедуры дают лишь временный эффект.

Точная причина появления целлюлита до сих пор неизвестна, есть лишь предположения, пишет The Sun. Косметолог развеяла некоторые мифы, связанные с этим заболеванием.

Многие девушки, чтобы скрыть неровности кожи, носят тесную одежду. Но ношение, например, узких джинсов на самом деле может усугубить ситуацию. Несколько исследований показали, что появление целлюлита связано с задержкой воды в организме. Поэтому ношение узкой одежды может уменьшить кровообращение в ногах, что приведет к еще большему образованию апельсиновой корки.

Операция по удалению лишнего жира кажется решением проблемы. Но только кажется, ведь когда жир удалится, останется лишняя растянутая кожа, которая будет свисать и выглядеть сморщенной.

Миф 3. Мужчины и женщины одинаково подвержены целлюлиту

У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин. Всего 10% представителей мужского пола страдают этой болезнью, а у женщин показатель доходит до 90%. Все потому что у дам меньше перекрестных коллагеновых волокон – соединительной ткани, которая нужна человеку, чтобы кожа была упругой. Кроме того, появление целлюлита связано и с гормональным фоном, особенно с эстрогеном.