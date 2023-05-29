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Ревнивая девушка закрыла парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял

29 мая 2023 08:40
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Ревнивую женщину арестовали за то, что она закрыла своего парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял. Инцидент произошел в Аргентине, но стал известен на весь мир. 

Ревнивая девушка закрыла парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял -1

Фото: Pixabay

Полиция спасла 29-летнего мужчину из запертой комнаты в доме его девушки. Он утверждает, что находился там более трех суток после ссоры с возлюбленной, сообщает Oddity Central. К слову, она еще разбила парню телефон, чтобы он не мог переписываться с другими женщинами. 

Ревнивая девушка закрыла парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял -4

Фото: Pixabay

Но мужчина смог украсть телефон и написать другу о помощи. После этого на место прибыла полиция и задержала ревнивицу. Мужчину освободили. Он рассказал, что дама с самого начала отношений ревновала его, вплоть до того, что устанавливала время возвращения домой. 

Ревность только усиливалась с течением времени. По словам мужчины, барышня призналась, что держит его взаперти, чтобы убедиться, что он ей не изменяет. Сейчас девушку обвиняют в незаконном лишении человека свободы. 

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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