Ревнивая девушка закрыла парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял

Ревнивую женщину арестовали за то, что она закрыла своего парня дома на три дня, чтобы он ей не изменял. Инцидент произошел в Аргентине, но стал известен на весь мир.

Полиция спасла 29-летнего мужчину из запертой комнаты в доме его девушки. Он утверждает, что находился там более трех суток после ссоры с возлюбленной, сообщает Oddity Central. К слову, она еще разбила парню телефон, чтобы он не мог переписываться с другими женщинами.

Но мужчина смог украсть телефон и написать другу о помощи. После этого на место прибыла полиция и задержала ревнивицу. Мужчину освободили. Он рассказал, что дама с самого начала отношений ревновала его, вплоть до того, что устанавливала время возвращения домой.

Ревность только усиливалась с течением времени. По словам мужчины, барышня призналась, что держит его взаперти, чтобы убедиться, что он ей не изменяет. Сейчас девушку обвиняют в незаконном лишении человека свободы.

Читайте также:

Первое свидание закончилось побегом из ресторана. Мужчина не захотел платить за ломтик сыра

Девушка обиделась на парня из-за сливочного масла

Женаты 25 лет и ни разу не задумывались о разводе. Пара поделилась секретом долгих отношений