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29 мая – День гадания на ромашках. Вот чем ещё запомнилась эта дата

29 мая 2023 06:52
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На календаре 29 мая. В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций в знак уважения к тем, кто служил и продолжает служить в кризисных регионах мира. Что еще объединяет эту дату?  

День военного автомобилиста Вооруженных Сил Беларуси  

29 мая – День гадания на ромашках. Вот чем ещё запомнилась эта дата-1

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных Сил Беларуси. Впервые его отпраздновали совсем недавно – в 2017 году – хотя история его возникновения уходит корнями в период царской России. Именно 29 мая 1910 года было образовано первое учебное автомобильное подразделение, занимающееся подготовкой военных автомобилистов. Теперь 29 мая в воинских частях Беларуси поздравляют всех, кто имеет отношение к службе военного автомобилиста, приглашают ветеранов, отмечают отличившихся на службе.  

Подробности в видеоматериале.  

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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