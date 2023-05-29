29 мая – День гадания на ромашках. Вот чем ещё запомнилась эта дата

На календаре 29 мая. В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила эту дату Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций в знак уважения к тем, кто служил и продолжает служить в кризисных регионах мира. Что еще объединяет эту дату?

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных Сил Беларуси. Впервые его отпраздновали совсем недавно – в 2017 году – хотя история его возникновения уходит корнями в период царской России. Именно 29 мая 1910 года было образовано первое учебное автомобильное подразделение, занимающееся подготовкой военных автомобилистов. Теперь 29 мая в воинских частях Беларуси поздравляют всех, кто имеет отношение к службе военного автомобилиста, приглашают ветеранов, отмечают отличившихся на службе.