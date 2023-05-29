Научился краситься и делает макияж на камеру. Дедушка стал бьюти-блогером, чтобы спасти жизнь внуку

72-летний мужчина из Китая растопил сердца миллионов из-за того, что красится и продвигает свой косметический блог в интернете, чтобы лечить своего больного внука.
72-летний мужчина из Китая растопил сердца миллионов из-за того, что красится и продвигает свой косметический блог в интернете, чтобы лечить своего больного внука.
Фото: Oddity Central
Пенсионер посвящает много времени бьюти-блогу. Он красится на камеру, показывает разные бренды косметики – от кремов до помады и туши для ресниц. И привлекает аудиторию тем, что это не совсем типичное занятие для его возраста и пола, но дедушка делает это не просто так, пишет Oddity Central.
Фото: Oddity Central
Шесть лет назад его внуку поставили диагноз спинальной мышечной атрофии. Лекарство, которое необходимо мальчику для нормальной жизни, относится к самым дорогим в мире. Поэтому дедушка решил, что сделает все, чтобы спасти жизнь внуку. Семья продала дом, заняла денег, но этого не хватило. Поэтому мужчина стал искать другие способы заработка – стал развивать свой блог.
Фото: Pixabay
Очевидно, он никогда не знал о косметике, но пенсионер не побоялся и начал учиться краситься. Он попросил у консультантов магазинов рассказать, какие продукты нужны для макияжа и как их использовать. Когда мужчина начал вести прямые эфиры в социальных сетях, он стал известным. Сейчас блогер получает приличную зарплату, которую отдает внуку.
«Если мой внук сможет ходить, как нормальный ребенок, я почувствую облегчение, когда закрою глаза», – сказал заботливый дедушка.
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