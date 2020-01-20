Уход за волосами зимой. Что делать, чтобы весной не пришлось их восстанавливать

Эти советы помогут вам уменьшить негативное влияние холодной погоды на волосы.

Мы все хотим, чтобы наши волосы выглядели неотразимо круглый год, однако зимняя погода может плохо сказаться на их состоянии. Низкие температуры, дожди, ветер, перепады температур, сухой воздух в помещении приводят к пересыханию кожи головы. К счастью, этого можно избежать – вот несколько советов по уходу за волосами в зимний сезон.

Старайтесь реже мыть голову

По возможности воздержитесь от слишком частого мытья головы, ограничившись лишь 2-3 разами в неделю, чтобы избежать пересыхания кожи на холоде. Это также поможет реже прибегать к горячей укладке, что положительно скажется на вашем состоянии волос зимой.

Горячая вода делает волосы ломкими, поэтому старайтесь чередовать слегка теплую воду с холодной, чтобы нормализировать кровообращение кожи головы.

Пользуйтесь безсульфатными шампунями

Сульфаты – это один из самых распространенных компонентов в составе шампуней, однако сульфатсодержащие шампуни могут повредить ваши волосы, лишив их натуральных масел. Постарайтесь отказаться от cульфатов в пользу других шампуней, обогащенных различными элементами.

Внимательно выбирайте кондиционер для волос

Очень важным является выбор правильного, укрепляющего кондиционера с маслами. В первую очередь стоит обратить внимание на кондиционеры с содержанием жирных кислот и увлажнителей – эти компоненты помогут избежать пересыхания волос.

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Не принимайте горячий душ

Какой бы привлекательной не казалась идея принять горячий душ по приходу с холодной улицы, старайтесь ограничиться лишь теплой, летней водой – от горячей сохнет кожа. Прием душа и ванны должен занимать не более 10 минут, также не забывайте следить за температурой воды.

Не собирайте волосы в хвост

Старайтесь реже собирать волосы, по возможности держите их распущенными, так как это поможет избежать дополнительного повреждения волос. Если вы вынуждены ходить с хвостом, то старайтесь каждый раз делать его на разной высоте, чтобы не перенапрягать один и тот же участок волос.

Головной убор

Не пренебрегайте шапкой в зимнюю пору, чтобы защитить свои волосы от низких температур.

Пользуйтесь маслом арганы

Аргановое масло является одним из лучших продуктов для борьбы с низкими температурами. Оно эффективно увлажняет волосы. Убедитесь, что масло подходит для вашего типа волос, можете обратиться с этим вопросом к своему парикмахеру.

Пользуйтесь термозащитными средствами для волос

Если вы часто пользуетесь феном или плойкой, то стоит приобрести качественную термозащиту – это поможет минимизировать повреждения волос и поддерживать их в хорошем состоянии.

Следите за своим питанием

Употребляйте в пищу продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и природных жиров, чтобы ваш организм получал все необходимые вещества. Это положительно скажется не только на состоянии ваших волос, но и на здоровье в целом. Делайте выбор в пользу продуктов с содержанием витаминов C, A и E, а также селена и железа: свежие фрукты и овощи, мясо, рыба, орехи и злаковые продукты. Это поможет укрепить иммунную систему и ускорить восстановление поврежденных волос.

Важно регулярно стричь волосы

Самый простой и эффективный способ держать волосы здоровыми – своевременно избавляться от сухих и ломких кончиков.

Витамин E

Ледяной ветер может повредить ваши волосы, привести к появлению секущихся кончиков. Чтобы защитить себя от этого, пользуйтесь маслами, содержащими витамин E. Наносите их на кожу головы для восстановления локонов.

Защитите волосы от электризации

Шапки и шарфы помогают вам защититься от холода, но от них волосы электризуются и сильно путаются. Используйте кондиционеры для волос с эффектом антистатика, а головной убор выбирайте с шелковой подкладкой. Чтобы привести прическу в порядок после шапки, носите с собой баночку сухого шампуня.

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Используйте крем вместо сыворотки

Если пользоваться зимой сывороткой, ваши волосы станут уязвимы к морозу, особенно если вы наносите ее на влажные волосы. Крем в свою очередь помогает сделать волосы мягче и защитить от холодного ветра.

Делайте маски для волос

Рекомендуется делать увлажняющие маски для волос хотя бы раз в неделю – это способствует удержанию натуральных масел в коже. Когда у вас дома включили отопление, стоит задуматься о приобретении увлажнителя воздуха – он поможет не допустить пересыхания волос от теплого воздуха в помещении.

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Источник: hellomagazine.com