Себе клад не оставил. Мужчина купил диван и нашёл в нём тайник

Житель американского города Овоссо Говард Кирби купил себе в комиссионном магазине диван, но предмет мебели оказался жестковат. Причину твёрдости раскрыла дочка мужчины. Как сообщает WNEM, Кирби сделал покупку ещё в декабре, но открытие совершил в середине января. В гости к Говарду пришла дочка, которая села на диван и тоже подумала, что он подозрительно жёсткий.

Фото: WNEM

Девушка заглянула внутрь, удивилась и позвала отца. В пуфике находились деньги. Американец и его дочка пересчитали сумму – 43 170 долларов. Мужчина не мог поверить глазам. «Мне всё нужно ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это был не сон», – признался Кирби.

Фото: WNEM

Мужчина поговорил с адвокатом и тот сказал, что поскольку деньги были частью дивана, который Кирби купил, их можно оставить себе. На миг Говард задумался о такой возможности, но потом понял, что будет испытывать угрызения совести. Американец обратился в магазин, где купил мебель, чтобы встретиться с людьми, которые отдали свой диван. Его бывшие владельцы не знали, зачем их попросили прийти. Когда семье вручили 43 тысячи долларов, её глава сказал, что это просто сумасшествие.

Фото: WNEM