Девушка красила волосы и надела пакет из супермаркета на голову. Никогда это не повторяйте

Девушка обесцвечивала свои волосы и для лучшего результата надела на голову полиэтиленовый пакет из супермаркета, чтобы сохранить тепло.

История, которая совсем не покажется забавной ее героине, была опубликована на Reddit. Парикмахеры советуют надевать на голову шапочку для душа, пакет или пищевую пленку для улучшения реакции при осветлении волос.