Девушка красила волосы и надела пакет из супермаркета на голову. Никогда это не повторяйте
Девушка обесцвечивала свои волосы и для лучшего результата надела на голову полиэтиленовый пакет из супермаркета, чтобы сохранить тепло.
История, которая совсем не покажется забавной ее героине, была опубликована на Reddit. Парикмахеры советуют надевать на голову шапочку для душа, пакет или пищевую пленку для улучшения реакции при осветлении волос.
Ошибка, допущенная девушкой, была следующей: она последовала совету специалистов, но взяла для процедуры пакет из супермаркета. Название магазина и его слоган из-за химической реакции опечатались на высветленной голове девушки – теперь ее можно приглашать на съемки рекламы этой торговой сети.
Пост с историей стал вирусным. Многие предложили сотрудникам магазина присмотреться к потенциальному сотруднику, некоторые предположили, что краска смоется, а многие просто предложили девушке не переживать – ведь это новая возможность сменить цвет волос.
Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры (смотрите здесь).