Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве

Ниланши Патель стала подростом с самыми длинными волосами. 17-летняя жительница индийского штата Гуджарат последний раз ходила в парикмахерскую одиннадцать лет назад.

Фото: AFP via Getty Images

Как сообщает Daily Mail, сейчас длинна волосы Налинши составляет 189 см. Чтобы они не касались земли, девушке приходится ходить на высоких каблуках. В основном Патель собирает волосы в косу, но во время активной деятельности предпочитает делать пучок.

Фото: AFP via Getty Images

Индианка моет волосы раз в неделю и дважды в неделю смазывает маслом. Ухаживать за ними также помогает и мама девушки.

Фото: AFP via Getty Images

По словам Ниланши, единственное занятие, при котором у неё возникают проблемы из-за длинных волос, – это плавание.

Фото: AFP via Getty Images