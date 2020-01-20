Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве

Ниланши Патель стала подростом с самыми длинными волосами. 17-летняя жительница индийского штата Гуджарат последний раз ходила в парикмахерскую одиннадцать лет назад.
Ниланши Патель стала подростом с самыми длинными волосами. 17-летняя жительница индийского штата Гуджарат последний раз ходила в парикмахерскую одиннадцать лет назад.
Фото: AFP via Getty Images
Как сообщает Daily Mail, сейчас длинна волосы Налинши составляет 189 см. Чтобы они не касались земли, девушке приходится ходить на высоких каблуках. В основном Патель собирает волосы в косу, но во время активной деятельности предпочитает делать пучок.
Фото: AFP via Getty Images
Индианка моет волосы раз в неделю и дважды в неделю смазывает маслом. Ухаживать за ними также помогает и мама девушки.
Фото: AFP via Getty Images
По словам Ниланши, единственное занятие, при котором у неё возникают проблемы из-за длинных волос, – это плавание.
Фото: AFP via Getty Images
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