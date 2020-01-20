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Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве

20 января 2020 14:46
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Ниланши Патель стала подростом с самыми длинными волосами. 17-летняя жительница индийского штата Гуджарат последний раз ходила в парикмахерскую одиннадцать лет назад. 

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве -1

Фото: AFP via Getty Images 

Как сообщает Daily Mail, сейчас длинна волосы Налинши составляет 189 см. Чтобы они не касались земли, девушке приходится ходить на высоких каблуках. В основном Патель собирает волосы в косу, но во время активной деятельности предпочитает делать пучок. 

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве -4

Фото: AFP via Getty Images 

Индианка моет волосы раз в неделю и дважды в неделю смазывает маслом. Ухаживать за ними также помогает и мама девушки. 

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве -7

Фото: AFP via Getty Images 

По словам Ниланши, единственное занятие, при котором у неё возникают проблемы из-за длинных волос, – это плавание. 

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве -10

Фото: AFP via Getty Images 

Месяцем ранее мы рассказывали о жительнице Украины с почти двухметровой косой. 

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# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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