Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе

Вера Брежнева съездила отдохнуть в Италию и поделилась семейными фотографиями. О поездке артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Брежнева отметила, насколько удивительная это страна. По словам певицы, она смогла не только погулять по пляжу без верхней одежды, но и прокатиться по снежным горам.