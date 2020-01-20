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Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе

20 января 2020 13:18
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Вера Брежнева съездила отдохнуть в Италию и поделилась семейными фотографиями. О поездке артистка рассказала на своей странице в Instagram. 

Брежнева отметила, насколько удивительная это страна. По словам певицы, она смогла не только погулять по пляжу без верхней одежды, но и прокатиться по снежным горам. 

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе-1

Фото: instagram.com/ververa 

«Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием!» – отметила актриса. 

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе-4

Фото: instagram.com/ververa 

Компанию Брежневой составили её супруг Константин Меладзе и дочка Сара. Фанаты певицы порадовались, что она смогла найти время для отпуска, и пожелали успехов в дальнейшей работе. 

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе-7

Фото: instagram.com/ververa 

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе-9

Фото: instagram.com/ververa 

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе-11

Фото: instagram.com/ververa 

Недавно огромное внимание привлекла Пугачёва.   

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# Звезды # калейдоскоп # Вера Брежнева # Константин Меладзе # Фотофакт

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