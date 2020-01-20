Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе
Вера Брежнева съездила отдохнуть в Италию и поделилась семейными фотографиями. О поездке артистка рассказала на своей странице в Instagram.
Брежнева отметила, насколько удивительная это страна. По словам певицы, она смогла не только погулять по пляжу без верхней одежды, но и прокатиться по снежным горам.
Фото: instagram.com/ververa
«Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием!» – отметила актриса.
Фото: instagram.com/ververa
Компанию Брежневой составили её супруг Константин Меладзе и дочка Сара. Фанаты певицы порадовались, что она смогла найти время для отпуска, и пожелали успехов в дальнейшей работе.
Фото: instagram.com/ververa
Фото: instagram.com/ververa
Фото: instagram.com/ververa
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