Уход за кожей осенью. Пять простых советов

Время изменения погоды — самое сложное и опасное для нашей кожи. Колебания температуры, ветер и сырой воздух не дают нашим клеткам работать исправно. Как результат — тусклый цвет лица, сухость и шелушение. Увлажнение Осенью самое важное для кожи лица — это грамотное увлажнение. Регулярное использование увлажняющего крема заметно улучшит состояние кожи и предотвратит сухость и шелушение. Крем будет работать эффективнее, если в его составе будет гиалуроновая кислота. В суровую осеннюю пору не стоит бояться и избегать плотные текстуры.

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Делайте чаще домашние маски. Лучше всего увлажняют кожу сметанные, медовые и овсяные. Можно использовать для увлажнения сыворотки. Только не стоит их смешивать с кремом! Уход нужно наносить слоями: сыворотка глубоко проникает в слои кожи и начинает активно работать, а крем остается на поверхности и защищает кожу от внешних факторов. Эта процедура поможет убрать морщины и уменьшить целлюлит: как она работает Отшелушевание и очищение Летом мы отказались от глубокого очищения. Осень же — отличное время для использования пилингов и скрабов. В этот период умывайтесь осторожно: относитесь к коже бережно и подбирайте средства, которые не будут пересушивать кожу. Для обладательниц чувствительной кожи подойдут муссы и пенки.

Увлажнение воздуха Хоть отопление в домах еще не включено, но начать увлажнять воздух в спальне можно уже сейчас. Воздух становится сухим и поэтом активно травмирует кожу. Решить проблему можно двумя способами: или приобрести специальный аппарат-увлажнитель воздуха, или можно воспользоваться старым добрым способом — повесить на обогреватель влажное полотенце на ночь. Волосы быстро становятся жирными. Почему и что делать? Пейте витамины Прием витаминов осенью тоже позаботится о здоровье кожи лица. Нужно принимать витамин D для того. Чтобы ваша кожа имела здоровый вид — без прыщей, покраснений и трещин. Можно принимать рыбий жир и прочие омега-3 кислоты которые сделают волосы блестящими, а кожу упругой.

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