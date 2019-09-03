«Незнакомые люди протягивали мне холодные напитки и фрукты из машины». Как белоруска проехала всю Турцию на велосипеде

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – велопутешественница – Анна Куликова. Почему Вы выбрали Турцию? Анна Куликова, велопутешественница:

Я выбрала Турцию, потому что я уже много где побывала до этого. На велосипеде я путешествовала по восьми странам. До Турции я уже побывала в Литве, Латвии, Польше, Швеции, проехала половину Испании, все побережье Франции, была в Италии и Монако. Я никогда не была в Турции и решила отправиться туда на велосипеде.

Одной в Турции на велосипеде – это высший пилотаж! Не страшно было? Анна Куликова:

Нет, не страшно. Я была готова морально и физически, запланировала маршрут на 3 000 км на 30 дней, взяла палатку и полетела. Откуда Вы стартовали? Анна Куликова:

Я непосредственно по Турции путешествовала. Я прилетела в Анкару и назад уже улетала из Стамбула.

Как Вам Турция? Анна Куликова:

Я не ожидала, что там столько много достопримечательностей, что очень много можно чего посмотреть в Турции. Там очень красивая природа!

Больше всего меня поразили люди. Я не ожидала такого гостеприимства. Много где уже побывала в Европе, но в Турции оказались самые гостеприимные.

Не удивлялись люди, что Вы одна? Анна Куликова:

Очень удивлялись и очень все за меня переживали, даже один парень подарил мне, купил в магазине газовый баллончик. И многие просили сообщать, выкладывать в Интернет, как я продвигаюсь по Турции. Действительно, искренне переживали за меня и старались помочь, все спрашивали.

Какой у Вас был маршрут? Все ли удалось проехать? Анна Куликова:

Да, все удалось. Я планировала из Анкары отправиться через Каппадокию на юг Турции в Аланию, проехать все курортное побережье от Алании до Кушадасов и затем проехать через всю Турцию от Кушадасов до Стамбула, на самый север. Все удалось! По ходу движения я незначительно меняла маршрут, потому что я много общалась с местным населением, они мне давали какие-то советы, рекомендации, где лучше побывать, где больше достопримечательностей, где интереснее места, и я немножко корректировала.

Где Вы ночевали в палатке: ближе к людям или наоборот? Анна Куликова:

Это уже как получалось. Я просто искала место, где, вообще, в принципе, можно установить палатку, потому что горный рельеф и порой было так, что совершенно некуда было ее установить. Пару раз останавливалась в отелях и пару раз у местных.

Были ли какие-то прикольные ситуации? Что больше всего запомнилось? Анна Куликова:

Меня больше всего сразили достопримечательности, моя культурная программа и мне очень понравилась турецкая кухня. Я постоянно питалась в кафе, ресторанах, хотя до этого в своих велопутешествиях я преимущественно сама готовила на газовой горелке, но в этот раз я не смогла удержаться. Иногда я себя чувствовала как на «Тур де Франс»: я ехала по дороге и мне местные незнакомые люди протягивали холодные напитки, фрукты из машины и я просто на ходу это брала.