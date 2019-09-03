Хозяйка сфотографировала необычную реакцию пса на стирку его любимой игрушки

Хозяйка семилетнего золотистого ретривера Грейси положила его любимую игрушку в стиральную машину и начала стирку. Это шокировало пса, потому что игрушечная собачка Куки была его лучшим другом на протяжении пяти лет. А теперь его любимец находился в «злой машине».

Фото: Kennedy News and Media

По информации METRO, 48-летняя хозяйка из Гамбурга положила игрушку в стирку, увидела шок своей собаки и успела запечатлеть это. Кадр получился очень комичным: на нем Грейси сидит с испуганным взглядом рядом со стиральной машиной, в которой стирается Куки.

Фото: Kennedy News and Media