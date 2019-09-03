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Хозяйка сфотографировала необычную реакцию пса на стирку его любимой игрушки

03 сентября 2019 14:51
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Хозяйка семилетнего золотистого ретривера Грейси положила его любимую игрушку в стиральную машину и начала стирку. Это шокировало пса, потому что игрушечная собачка Куки была его лучшим другом на протяжении пяти лет. А теперь его любимец находился в «злой машине».  

Хозяйка сфотографировала необычную реакцию пса на стирку его любимой игрушки -1

Фото: Kennedy News and Media  

По информации METRO, 48-летняя хозяйка из Гамбурга положила игрушку в стирку, увидела шок своей собаки и успела запечатлеть это. Кадр получился очень комичным: на нем Грейси сидит с испуганным взглядом рядом со стиральной машиной, в которой стирается Куки.  

Хозяйка сфотографировала необычную реакцию пса на стирку его любимой игрушки -4

Фото: Kennedy News and Media  

Озадаченный пес ждал час стирки, чтобы сразу забрать свою игрушку. Хозяйка опубликовала смешной снимок в своем Instagram-аккаунте. Спустя какое-то время под фото собралось более 4000 лайков и комментариев.  

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры смотрите здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп

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