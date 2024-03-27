Учёные выявили опасность постоянной смены часовых поясов

Ученые назвали опасной постоянную смену часовых поясов, вызванную длительными перелетами. В новом исследовании специалистов из Медицинского колледжа Бэйлора выявлено, что хроническая циркадная дисфункция повышает риск рака печени.
Ученые назвали опасной постоянную смену часовых поясов, вызванную длительными перелетами. В новом исследовании специалистов из Медицинского колледжа Бэйлора выявлено, что хроническая циркадная дисфункция повышает риск рака печени.
Фото: Рixabay
В эксперименте участвовала гуманизированная животная модель – мышь с клетками печени человека. Грызуны жили в разных условиях, сообщает Lenta.ru. В первой группе мышей содержали в соответствии с естественным циклом смены дня и ночи. Во второй группе темные и светлые периоды суток сменялись перелетами из Сан-Франциско в Лондон каждые семь дней на протяжении нескольких недель.
Во второй группе продолжительность жизни мышей уменьшилась. Наблюдались цирроз печени, желтуха, а также появлялись раковые клетки печени. К слову, возвращение мышей к обычной жизни замедляло развитие опухоли и предотвращало появление метастаз.
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