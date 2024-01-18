Какие факторы способствуют развитию рака – рассказал профессор

Мощным фактором остается ультрафиолетовое излучение. Американские врачи уже сейчас фиксируют распространение онкологии среди молодых людей по всему миру, сообщает ТАСС. Наибольшее число заболевших приходится на Северную Америку, Западную Европу и Австралию. Доктор считает, что, к примеру, в Австралии солнечного света намного больше, чем в Европе, поэтому заболеваемость меланомой – раком кожи – выше. Однако и за пределами этого континента пребывание на солнце все же остается фактором риска.

Более того, росту числа выявленных случаев рака способствует образ жизни. Это курение, малая двигательная активность, несбалансированное питание, а как следствие – ожирение. Люди с лишним весом часто страдают от колоректального рака, рака молочной железы, почек, поджелудочной железы, тела матки, желчного пузыря и аденокарциномы пищевода.

Профессор напомнил: научно доказано, что корректировка образа жизни и отказ от вредных привычек помогут сократить риск развития онкозаболеваний у людей разных возрастов.

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