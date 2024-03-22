Прямой эфир

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе

22 марта 2024 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Отказ от кофеина известен как один из способов быстрее засыпать. Но оказывается, что есть еще один напиток, от которого нужно держаться подальше, чтобы спать крепче.

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе -1


Фото: Рixabay

Человек может чувствовать сильную сонливость после выпитого бокала алкогольного напитка, но спиртное способно разрушить ваш ночной сон. Эксперты по сну выявили причины бессонницы, передает The Mirror. И одна из них это употребление алкоголя. Он способствует быстрому засыпанию, но также может вызвать фрагментарный сон и стать причиной частых пробуждений в течение ночи.

Исследования показывают, что выпитый за четыре часа до сна алкоголь может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна. Это также приводит к более длительному и сложному пробуждению. К слову, никотин также связан с бессонницей, поскольку он влияет на способность организма засыпать и оставаться во сне.

Читайте также:

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю

Врач назвал самое плохое время для засыпания

Могут ли дети унаследовать бессонницу родителей – учёные дали однозначный ответ

# Сон # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Редкое явление появилось на берегу после отлива
21 марта 2024 10:18

Редкое явление появилось на берегу после отлива

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов
21 марта 2024 08:41

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер
19 марта 2024 12:18

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу
19 марта 2024 11:25

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей
19 марта 2024 08:48

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще
15 марта 2024 10:14

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах
15 марта 2024 08:29

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах

Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами
15 марта 2024 08:28

Эксперты рассказали, почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему
14 марта 2024 10:36

Эти три продукта нельзя покупать в супермаркетах – и вот почему

Учёные считают, что фастфуд и газировка вреднее табака
07 марта 2024 09:02

Учёные считают, что фастфуд и газировка вреднее табака

Как хранить бананы, чтобы они не чернели в течение 10 дней
07 марта 2024 07:58

Как хранить бананы, чтобы они не чернели в течение 10 дней

Диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители
04 марта 2024 10:00

Диетолог рассказала, чем опасны сахарозаменители