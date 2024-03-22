Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе

Отказ от кофеина известен как один из способов быстрее засыпать. Но оказывается, что есть еще один напиток, от которого нужно держаться подальше, чтобы спать крепче.

Человек может чувствовать сильную сонливость после выпитого бокала алкогольного напитка, но спиртное способно разрушить ваш ночной сон. Эксперты по сну выявили причины бессонницы, передает The Mirror. И одна из них – это употребление алкоголя. Он способствует быстрому засыпанию, но также может вызвать фрагментарный сон и стать причиной частых пробуждений в течение ночи.

Исследования показывают, что выпитый за четыре часа до сна алкоголь может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна. Это также приводит к более длительному и сложному пробуждению. К слову, никотин также связан с бессонницей, поскольку он влияет на способность организма засыпать и оставаться во сне.

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