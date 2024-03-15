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59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще

15 марта 2024 10:14
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59-летняя женщина рассказывает, что ранее ее кожа была опухшая, отекшая из-за употребления определенных продуктов и недостаточной физической активности. Она уверена, что отказ от этих вредных привычек причина ее идеальной кожи.

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще -1


Фото: Рixabay

Первое, что влияет  употребление алкоголя. Отказ от него способен положительно сказаться на состоянии кожи, пишет The Mirror. Также сильно на коже отражается и сильный стресс. Третье, что делает лицо опухшим, воспаленным  это сахар.

Физические упражнения также крайне важны для кожи. Нужно регулярно двигаться, тем самым увеличивать частоту сердечных сокращений и улучшать кровообращение. Женщина уверена, что только соблюдая эти правила, кожа будет выглядеть намного лучше.

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# Красота # калейдоскоп

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