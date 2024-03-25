После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной

Недавно супружеская пара узнала, что их 15-летний сын заболел и излечить его можно только с помощью генетики.

Родителям посоветовали пройти ДНК-тест, чтобы определить, у кого из них есть ген, который спровоцировал болезнь. Однако результаты шокировали маму и папу, передает 120.su. Выяснилось, что у них нет этого гена. Более того, они не являются биологическими родителями своего сына.

Теперь у семьи вопросов больше, чем ответов. Супружеские измены в семье исключают, остается один вариант – ребенка перепутали в роддоме. Женщина обескуражена и не может понять, нужно ли говорить сыну об этом и есть ли необходимость искать родственников мальчика. При этом отношения в семье не изменились, родители считают сына родным, как и ранее.

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