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После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной

25 марта 2024 09:10
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Недавно супружеская пара узнала, что их 15-летний сын заболел и излечить его можно только с помощью генетики.

После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной-1


Фото: Рixabay

Родителям посоветовали пройти ДНК-тест, чтобы определить, у кого из них есть ген, который спровоцировал болезнь. Однако результаты шокировали маму и папу, передает 120.su. Выяснилось, что у них нет этого гена. Более того, они не являются биологическими родителями своего сына.

Теперь у семьи вопросов больше, чем ответов. Супружеские измены в семье исключают, остается один вариант ребенка перепутали в роддоме. Женщина обескуражена и не может понять, нужно ли говорить сыну об этом и есть ли необходимость искать родственников мальчика. При этом отношения в семье не изменились, родители считают сына родным, как и ранее.

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# Медицина # калейдоскоп

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