Учёные заявили, что брокколи предотвращает образование тромбов

Ученые Австралийского института сердца раскрыли новую пользу брокколи. Они выяснили, что вещества, которые содержаться в овоще, предотвращают образование тромбов.

Вещество сульфорафан, которое содержится в брокколи, препятствует слипанию тромбоцитов и снижает образование тромбов в артериях. Употребление этого вещества совместно с плазминогеном способно увеличить эффективность лечения ишемического инсульта с 20 до 60%, сообщает Lenta.ru.

Более того, брокколи способно понизить риск инсульта у людей с высоким риском этого состояния.

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