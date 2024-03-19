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Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей

19 марта 2024 08:48
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Изменение формы ногтя у женщины может быть симптомом анемии и тиреоидита, об этом сообщил доктор Александр Мясников.

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей -1


Фото: Рixabay

У каждой четвертой женщины изменена форма ногтей, а также каждая четвертая страдает тиреоидитом. При железодефиците ноготь может иметь вогнутую форму со впадинкой. Однако не всегда эти два фактора совпадают, пишет РИА Новости.

К слову, любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. Иногда по поперечному срезу ногтя кардиолог может определить, был ли у человека инсульт или инфаркт. Если вы заметили изменения формы ногтей, это повод обратиться к врачу и сдать анализы. 

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# Медицина # калейдоскоп

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