Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей

Изменение формы ногтя у женщины может быть симптомом анемии и тиреоидита, об этом сообщил доктор Александр Мясников.

У каждой четвертой женщины изменена форма ногтей, а также каждая четвертая страдает тиреоидитом. При железодефиците ноготь может иметь вогнутую форму со впадинкой. Однако не всегда эти два фактора совпадают, пишет РИА Новости.

К слову, любое изменение ногтей может быть проявлением болезни. Иногда по поперечному срезу ногтя кардиолог может определить, был ли у человека инсульт или инфаркт. Если вы заметили изменения формы ногтей, это повод обратиться к врачу и сдать анализы.

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