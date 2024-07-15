Учёные выяснили, что «совы» справляются с когнитивными тестами лучше «жаворонков»

Специалисты выяснили, что совы по хронотипу опережают «жаворонков» по когнитивным способностям.
Специалисты выяснили, что совы по хронотипу опережают «жаворонков» по когнитивным способностям.
Фото: Pixabay
В ходе исследования проанализированы более 26 тысяч человек, чтобы выяснить, как продолжительность, режим и качество сна влияют на способности. Хронотип человека, а именно предпочтение вечерней или утренней активности, повлиял на прохождение когнитивных тестов, пишет РИА Новости.
Жаворонки по хронотипу показали самые низкие баллы по сравнению с «совами» и людьми, не имеющими предпочтений между утром и вечером. К слову, эксперимент показал, что спать лучше по 7-9 часов в сутки. Такой режим способен улучшить память и мыслительные способности. А длинный и короткий сон, наоборот, ухудшает эти показатели.
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