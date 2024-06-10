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Специальная техника дыхания перед сном помогает быстрее уснуть

10 июня 2024 10:31
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Врач-невролог рассказал, что помочь уснуть может техника дыхания «4-7-8». Доказано, что это упражнение помогает снизить стресс и расслабиться.

Специальная техника дыхания перед сном помогает быстрее уснуть-1


Фото: Pixabay

Чтобы выполнить упражнение правильно, нужно найти место, где можно удобно сидеть с прямой спиной, сообщает Газета.ru. Такая дыхательная гимнастика не помешает перед сном, лежа на кровати, или днем в состоянии стресса.

Техника упражнения такова: нужно прижать язык к внутренней части верхних зубов и держать его. В это время полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от 1 до 4. Далее – задержать дыхание на счет от 1 до 7. В конце – полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от 1 до 8. Повторить упражнение нужно три раза. Врач предупреждает, что иногда во время выполнения можно почувствовать головокружение, со временем это пройдет. И тогда можно увеличить количество подходов до восьми.

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# Здоровье # калейдоскоп

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