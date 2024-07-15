Учёные обнаружили гены, которые отвечают за тягу к кофеину

Группа ученых из Канады, США и Нидерландов обнаружила гены, отвечающие за пристрастие к кофе. Выводы сделаны на основе данных о 464 000 человек.

Исследование показало, что склонность к потреблению кофеина во многом зависит от генетики и может передаваться по наследству. В хромосомной карте человека ученые нашли семь генетических участков, связанных с тягой к этому напитку, пишет Газета.ru. Большинство из них участвуют в метаболических процессах и влияют на то, как быстро люди усваивают кофеин.

К слову, установлена связь и между употреблением кофе и склонностью к ожирению. Плохие новости: кофеманы склонны к полноте больше других. Но привычка пить кофе не указывает на повышенный риск набирать вес. Многое зависит от того, какие виды напитка предпочитает человек. Если он выбирает варианты с большим количеством сахара и молока, то это может сказаться на его внешности и здоровье.

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