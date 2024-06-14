Учёные определили самый эффективный рабочий график

Чтобы определить, какой график лучше влияет на эффективность работы, ученые провели исследование. В нем участвовали более 1600 сотрудников крупной туристической компании.

Работников разделили на две группы: первая ходила на работу каждый день, вторая приходила в офис только по средам и пятницам. В остальные дни сотрудники трудились из дома, пишет itcrumbs.ru. В результате среди тех, кто работал по гибридному графику, текучка кадров уменьшилась на 30%, а удовлетворенность обязанностями стала выше.

Возможность работы на дому подняла производительность труда на 1%. Специалисты отметили, что гибридный график снижает бесполезную нагрузку на сотрудников, позволяет получить больше свобод и возможностей для работы и отдыха. Более того, целеустремленные люди работают в свободном графике лучше: быстрее выполняют задачи и планируют свой день.

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