Диетолог назвала пять правил, которые помогут удержать вес после похудения

Сложнее, чем похудение, может быть только задача удержать вес. Диетолог-эндокринолог Оксана Михалева назвала пять правил, которые помогут не набрать лишние килограммы после завершения процесса похудения.

Начать нужно с правильного питания. Если после диеты человек возвращается к той еде, которая была до, он неизбежно потолстеет. Не забывать нужно и про спорт, пишет Lenta.ru. Во время сброса веса теряется не только жировая масса, но и мышечная. А от второй зависит метаболизм. Поэтому поддержание мышц в тонусе позволит сохранить его на уровне, достаточном для сжигания лишних калорий.

В процессе похудения часто возникает дефицит различных витаминов и микроэлементов, поэтому их нужно своевременно восполнять. Походы в рестораны, бизнес-ланчи в кафе, привычка вести малоподвижный образ жизни, есть у телевизора или компьютера также может спровоцировать рост веса. Важно пересмотреть свой образ жизни и окружение.

Сдерживать себя от любимых калорийных блюд также не стоит, потому что риск сорваться повышается в разы. Небольшое количество той пищи, которая принесет удовольствие – это нормально. Съесть немного вредностей лучше, чем большой срыв и переедание.

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