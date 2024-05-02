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Психолог рассказала, как влиться в работу после больших выходных

02 мая 2024 11:04
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Накануне майских праздников психолог Дарья Яушева посоветовала, как начинать рабочий день после длинных выходных.

Психолог рассказала, как влиться в работу после больших выходных-1


Фото: Pixabay

В первый день после праздников лучше заняться рутиной и простыми делами, чтобы таким образом войти в рабочий ритм, пишет РИА Новости. По мнению психолога, не стоит сразу перегружать себя.

Она считает, что крайне полезно и хвалить себя. Похвала – лучший мотиватор и бесплатный источник серотонина и дофамина, которые помогают развиваться и действовать.

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# Работа # калейдоскоп

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