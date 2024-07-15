Ягоды, арбуз и виноград способны отодвинуть старость

Преждевременное старение, ухудшение памяти и деменцию можно предотвратить благодаря антиоксидантам, которые содержаться в ягодах.
Преждевременное старение, ухудшение памяти и деменцию можно предотвратить благодаря антиоксидантам, которые содержаться в ягодах.
Фото: Pixabay
Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова считает, что лето как раз то время, когда стоит добавить в рацион больше ягод, пишет rg.ru. Есть больше черники, в которой много флавоноидов, которые способствуют хорошей работе мозга.
Мощным антиоксидантом является арбуз, а насыщенным ресвератролом виноград. В некоторых видах винограда содержатся еще и полифенолы, способствующие улучшению памяти. Отличными источниками натуральных витаминов будут малина, смородина, клубника и голубика.
Однако нужно внимательно следить за количеством фруктозы в рационе. Ее переизбыток разжигает аппетит, поэтому ягоды лучше есть на десерт после основного приема пищи.
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