Учёные выяснили, что происходит с лёгкими после курения вейпов

Опыт проводили на крысах. Животные дышали смесями пропиленгликоля и глицерина. При однократном сеансе вдыхания паров жидкостей происходили временные и обратимые изменения структуры легких. Через время ткань органов приходила в нормальное состояние, пишет РИА Новости.

Гистологическое исследование образцов показало эмфизематозное расширение альвеол, утолщение альвеолярных перегородок и плазмопропитывания. Проще говоря, произошло увеличение структуры легочной ткани. Поэтому изображение на оптической когерентной томографии было более контрастным, чем при естественном состоянии легких.

Данных о том, что будет, если курить вейп постоянно, у экспертов пока нет. Но они предполагают, что длительное использование приводит к необратимым последствиям.

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