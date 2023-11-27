Диетолог назвал конфеты, от которых вы точно не будете молодыми

Сладости, в которых есть заменитель масла какао ускоряют старение организма, об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В конфетах может содержаться заменитель масла какао – смесь пальмового масла и трансжиров. А в сочетании с сахаром эта комбинация наносит вред организму, пишет «Москва 24».

По словам доктора, из-за таких конфет у людей развивается преждевременное старение, а также раньше наступают возрастные болезни, например, атеросклероз.