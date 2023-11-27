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Диетолог назвал конфеты, от которых вы точно не будете молодыми

27 ноября 2023 11:37
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Сладости, в которых есть заменитель масла какао ускоряют старение организма, об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал конфеты, от которых вы точно не будете молодыми-1


Фото: Рixabay

В конфетах может содержаться заменитель масла какао – смесь пальмового масла и трансжиров. А в сочетании с сахаром эта комбинация наносит вред организму, пишет «Москва 24».

По словам доктора, из-за таких конфет у людей развивается преждевременное старение, а также раньше наступают возрастные болезни, например, атеросклероз.

Ранее диетологи составили список продуктов, которые также вредны для нашего здоровья – подробнее читайте здесь.

# Здоровое питание # калейдоскоп

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