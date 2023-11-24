Старейший шотландский виски продали на аукционе за рекордную сумму

Старейший в мире шотландский виски продали за рекордную сумму. Спиртной напиток ушел с торгов Sotheby’s в Лондоне.

На официальном портале предприятия отметили, что бутылка 100-летнего виски продана за 2,7 миллиона долларов, пишет «Чеснок». Стоимость значительно превысила предпродажную оценку.

Оказывается, что это самая дорогая бутылка виски в мире. Предыдущий рекорд – виски Macallan – продали на аукционе за 1,9 миллиона долларов.

Читайте также:

Пенсионеры заказали самые дорогие блюда в ресторане, но не оплатили счёт на приличную сумму

Учёные: алкоголь влияет на скорость старения организма

Дорогие машины и брендовые вещи. Вот как живет дочь миллиардера