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Старейший шотландский виски продали на аукционе за рекордную сумму

24 ноября 2023 09:00
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Старейший в мире шотландский виски продали за рекордную сумму. Спиртной напиток ушел с торгов Sotheby’s в Лондоне.

Старейший шотландский виски продали на аукционе за рекордную сумму -1


Фото: Рixabay

На официальном портале предприятия отметили, что бутылка 100-летнего виски продана за 2,7 миллиона долларов, пишет «Чеснок». Стоимость значительно превысила предпродажную оценку.

Оказывается, что это самая дорогая бутылка виски в мире. Предыдущий рекорд – виски Macallan – продали на аукционе за 1,9 миллиона долларов.

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# Аукционы # калейдоскоп

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