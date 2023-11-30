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Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке

30 ноября 2023 07:31
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Жена дубайского миллионера пожаловалась на неудобства, которые она испытывает в семейной жизни. Британка вышла замуж в Дубае и теперь рассказывает в социальных сетях о своих шикарных буднях.

Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке-1


Фото: TikTok/soudiofarabia

В одном из своих видео девушка сказала, что у них с мужем большие культурные различия, пишет The Sun. Она объяснила, что в культуре мужа женщины не показывают свое лицо в социальных сетях. Но ей удалось найти компромисс: из уважения к культуре, блогер не снимает видео на семейных мероприятиях.

Второе, что девушке не нравится в ее жизни, это то, что муж постоянно занят. У него часто встречи и важные мероприятия, поэтому даме приходится развлекать себя самой и поддерживать связь с супругом по телефону.

Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке-4


Фото: Рixabay

А еще ей приходится каждый день выглядеть безупречно, потому что в в торговых центрах и ресторанах пару часто узнают подписчики и знакомые. Поэтому девушке нужно следить за модой, выбирать самые стильные сумки и обувь.

Пользователи социальных сетей в ответ на это видео начали сравнивать свои проблемы с трудностями жены миллионера. Один из них написал, что переживает об автомобильном топливе, которое нужно заправлять каждую неделю. Другой добавил, что его беспокоит покупка лапши, которую он мог дешевле купить в другом магазине.

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# Брак и семья # калейдоскоп

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