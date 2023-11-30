Жена миллионера из Дубая публично рассказала, что её не устраивает в браке

Жена дубайского миллионера пожаловалась на неудобства, которые она испытывает в семейной жизни. Британка вышла замуж в Дубае и теперь рассказывает в социальных сетях о своих шикарных буднях.

В одном из своих видео девушка сказала, что у них с мужем большие культурные различия, пишет The Sun. Она объяснила, что в культуре мужа женщины не показывают свое лицо в социальных сетях. Но ей удалось найти компромисс: из уважения к культуре, блогер не снимает видео на семейных мероприятиях.

Второе, что девушке не нравится в ее жизни, это то, что муж постоянно занят. У него часто встречи и важные мероприятия, поэтому даме приходится развлекать себя самой и поддерживать связь с супругом по телефону.